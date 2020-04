Druk op IC-bedden neemt voor het eerst in coronacrisis af

Kuipers maakte ook bekend dat de druk op 'gewone' ziekenhuisbedden de afgelopen 24 uur eveneens is afgenomen. Het aantal van deze bedden dat is bezet door coronapatiënten daalde van 2800 naar ruim 2700.

Duitsland

In totaal liggen er nu 1408 coronapatiënten op IC-afdelingen, van wie 52 in Duitsland. Kuipers benadrukte dat er nog altijd ruim twee keer zo veel patiënten op de IC's zijn als normaal. "Dat blijft heel erg druk. We kunnen de bestaande maatregelen ook nog niet afschalen." Dat afbouwen komt volgens hem pas in beeld als er minder dan duizend coronapatiënten op de IC's zijn.

Vorige week was er in de Tweede Kamer nog de roep om het aantal IC-bedden in Nederland uit te breiden naar 3000. Verpleegkundigen en IC-artsen waarschuwden dat dit praktisch onmogelijk is.

Nu lijkt het erop dat de ophoging naar 2400 bedden die afgelopen weekend rond kwam, voldoende is.