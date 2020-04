Kabinet wil aantal IC-bedden blijven oprekken

Belgische en Duitse toeristen

Het kabinet maakt zich zorgen over de mogelijke komst van Duitse en Belgische toeristen naar Nederland in het paasweekeinde. Mogelijk komen daar morgen nadere mededelingen over. Een landelijke sluiting van alle campings of vakantieparken is volgens de premier niet nodig. Verschillende veiligheidsregio's hebben overigens zelf al campings en parken dichtgedaan.

In het Kamerdebat waren er ook veel kritische vragen over dat er nog steeds vliegtuigen op Schiphol landen uit corona-brandhaarden, zoals New York. Het kabinet zegt wel te voelen voor strengere controles en neemt ook daar morgen een besluit over.