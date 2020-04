Verdachten van grootschalige oplichting met mondkapjes opgepakt

Een 49-jarige man uit Purmerend is aangehouden op verdenking van oplichting bij de verkoop van mondkapjes. Hij incasseerde een aanbetaling van 850.000 euro, maar liet niets meer van zich horen. Tegelijkertijd met de aanhouding heeft de Belgische politie ook een vermoedelijke medeplichtige aangehouden in Antwerpen.

De gedupeerde afnemers zijn een Britse ondernemer en een Chinees-Australische ondernemer. Zij wilden in februari voor 8 miljoen euro aan mondkapjes kopen van een bedrijf uit Purmerend.

De mondkapjes waren bedoeld voor de Chinese stad Wuhan, die toen met grote tekorten kampte. De Brit deed in februari op Schiphol aangifte tegen het bedrijf en deed zijn verhaal toen ook bij de NOS. De afnemer had het toen over een aanbetaling van 1,2 miljoen euro, maar volgens de marechaussee is er 850.000 euro aanbetaald.

'Betreurenswaardig'

"Dit heeft hoge prioriteit, zeker in deze tijden", zegt een woordvoerder van de marechaussee. "Iemand komt met goede bedoelingen naar Nederland om mondkapjes te kopen, om mensen te helpen en erger te voorkomen. Dan blijkt dat hij wordt opgelicht voor een enorm bedrag. Dat is betreurenswaardig."

De marechaussee heeft in Purmerend ook woningen en bedrijfspanden doorzocht. Daarbij zijn diverse gegevensdragers en spullen aangetroffen, die verder onderzocht worden.