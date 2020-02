Nederlands bedrijf beticht van oplichting bij verkoop mondkapjes voor China

Een Britse en een Chinees-Australische ondernemer hebben in Nederland aangifte gedaan van oplichting bij de aankoop van ongeveer 20 miljoen mondkapjes. Ze zeggen dat ze bijna 1,2 miljoen euro hebben aanbetaald aan een bedrijf uit Purmerend, maar niets hebben gekregen.

Volgens de Brit, eigenaar van het bedrijf ConectID, was voor het Australische bedrijf TKL Health DD op zoek naar grote hoeveelheden mondkapjes voor de Chinese overheid. De Chinees-Australische eigenaar van TKL Health DD zou familie en vrienden hebben in Wuhan, waar de uitbraak van het coronavirus begon. Met de levering van de miljoenen mondkapjes zou hij iets willen doen aan het tekort ervan in China. Hij schakelde het Britse bedrijf in om te helpen bij de aankoop van de mondkapjes.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde twee weken geleden al voor een wereldwijd en chronisch tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus.

Niet komen opdagen

Na de aanbetaling zijn beide ondernemers vorig weekend naar Nederland gereisd om de mondkapjes te bekijken. Volgens de Britse ondernemer was de afspraak dat ze de voorraad konden zien en dat ze in een hotel bij Amsterdam Centraal zouden worden opgehaald.

Daar kwam niemand opdagen. Het Purmerendse bedrijf zei eerst vertraagd te zijn door een vergadering, maar ook in de dagen erna zou niemand zijn verschenen. Op donderdag dreigde de Britse ondernemer om naar de politie te stappen en sindsdien zou het bedrijf uit Purmerend telefonisch niet meer bereikbaar zijn.

Betaling in bitcoins

Wel kreeg de Brit nog een mail met het verzoek om alle aanklachten in te trekken en de resterende 70 procent van de rekening te betalen in bitcoins. Later kreeg hij ook een Rotterdams adres waar een deel van de voorraad mondkapjes zou liggen. De Britse en Australische ondernemers zijn daarnaartoe gereisd, maar konden er niets vinden.

Gisteren hebben ze aangifte gedaan bij de marechaussee op Schiphol. De NOS heeft de aangifte en de koopovereenkomst ingezien. Het bedrijf uit Purmerend was ook voor de NOS niet bereikbaar voor commentaar.