'Mogelijk wereldwijd tekort aan beschermingsmiddelen tegen coronavirus'

Er dreigt wereldwijd een chronisch tekort aan beschermende kleding, mondkapjes, handschoenen en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Het is van groot belang dat we nu investeren, of anders betalen we later een prijs", zegt Tedros. "We hebben nu de kans om een serieuze uitbraak wereldwijd te voorkomen." Hij denkt dat de komende drie maanden zeker 675 miljoen dollar nodig is om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

Tot nu toe heeft de WHO volgens Tedros 110 miljoen dollar toegezegd gekregen. Nederland geeft een miljoen euro aan de WHO voor de bestrijding van het coronavirus. Dat is bedoeld voor landen die daar zelf geen geld voor hebben.

De organisatie zal later vandaag overleggen met de afdeling die verantwoordelijk is voor de wereldwijde verdeling van medische beschermingsmiddelen. De bedoeling is om erachter te komen waar de distributie eventueel stokt en hoe erop wordt toegezien dat de verdeling onder landen eerlijk is.

'Minder besmettingen gemeld'

Bij de WHO-bijeenkomst in Genève zei Tedros verder dat het virus zich in China minder snel lijkt te verspreiden. "De afgelopen twee dagen zijn er minder besmettingen gemeld. Dat is goed nieuws, maar we waarschuwen dat daar niet te veel achter moet worden gezocht. De aantallen kunnen weer gaan stijgen."

In China is het coronavirus bij 31.211 mensen vastgesteld, maakte hij verder bekend. Sinds het virus eind vorig jaar voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan zijn in het land 637 mensen eraan overleden. Buiten China zijn er 270 gevallen in 24 landen.

Woede in Thailand

In Thailand zijn nog geen zorgen over tekorten aan beschermende mondkapjes, maar is er juist woede over de laconieke manier waarop toeristen ermee omgaan. De Thaise minister van Volksgezondheid verloor zijn geduld toen hij op een treinstation in Bangkok kapjes aan het uitdelen was en merkte dat toeristen de kapjes niet wilden hebben.

"We zouden dit soort mensen Thailand uit moeten schoppen", schreeuwde de woedende minister tegen verslaggevers op het drukke station. Hij bood later zijn excuses aan voor zijn uitbarsting tegen "buitenlanders uit Europa".

Telecomconferentie

De burgemeester van Barcelona heeft bekendgemaakt dat een grote telecomconferentie in de stad gewoon doorgaat. Dat deed zij nadat de Zweedse telecomgigant Ericsson zich had teruggetrokken in verband met zorgen over het coronavirus. Eerder zei het Koreaanse LG al weg te blijven van de beurs, die jaarlijks ruim 100.000 bezoekers uit de hele wereld trekt.