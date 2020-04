Coronacrisis of niet: 40 procent werkenden gaat nog 'gewoon' naar het werk

De oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken, blijkt in de praktijk voor lang niet iedereen mogelijk. Zo zegt 40 procent van de werkenden elke dag 'gewoon' naar het werk te gaan. Dat blijkt uit een enquête van ING onder ruim tienduizend respondenten.

De overige 60 procent werkt enkele dagen per week op locatie, thuis of helemaal niet, bijvoorbeeld omdat hun bedrijf of branche tijdelijk stilligt vanwege corona.

Mensen die nu op pad gaan voor hun werk hebben volgens ING veelal geen andere keuze. "Deze mensen hebben voor hun beroep simpelweg te maken met fysieke gebondenheid aan hun werklocatie", zegt sector-econoom Rico Luman.

Vakkenvullers en bouwvakkers

De fysieke binding is vooral te zien in sectoren als de zorg en in de bouw. Daar werkt tussen de 75 en 100 procent van het personeel op locatie. Ook in de industrie, detailhandel en logistiek werken veel mensen buitenshuis.

Het minst wordt er thuis gewerkt in de horeca en onderwijs (0-25 procent), gevolgd door de handel en zakelijke dienstverlening (25-50 procent).