Thuiswerken: zo blijft Nederland (grotendeels) draaien

Thuisgewerkt wordt er ook bij Heerema Marine Contractors, een bedrijf met 1800 werknemers. Twee derde zit op schepen wereldwijd en een derde op kantoor in Leiden, Londen, Singapore en Houston (VS). Ze hebben deze week het bedrijfsnetwerk onderworpen aan een thuiswerktest, vertelt topman Koos-Jan van Brouwershaven. "Het begon zo'n omvang te krijgen, ook in Nederland. We dachten: waarom doen we niet een test. Waarom sturen we niet iedereen onvoorbereid naar huis en laten we ze een dag vanuit huis werken? Onze systemen zijn ervoor ontworpen, maar eigenlijk echt getest hadden we het nooit."

Het resultaat stemde Van Brouwershaven tevreden. "Meer dan 400 mensen hebben via een vpn-verbinding gewerkt zonder problemen. We hebben een paar mensen gehad die konden niet inloggen. En onze tekencomputers bleken zo zwaar qua applicaties, dat dat niet goed ging. Daar zien we een probleem waarop we door moeten pakken."

Vandaag kreeg het personeel een extra muis, toetsenbord en docking station mee zodat ze de grotere beeldschermen van de werkplek thuis op de laptop kunnen aansluiten. Vanaf maandag gaat iedereen voor twee weken vanuit thuis werken.

Uitzonderingen bij noodsituaties

Ook directeur services David Blackmon, die onder meer over personeelsmanagement gaat, heeft een setje thuis geïnstalleerd. Voor de meeste zaken kan hij er prima mee uit de voeten. Maar sommige dingen kunnen volgens hem niet als je elkaar niet in echt kunt zien. "Dat is de reden dat we de meeste interviews voor vacatures on hold hebben gezet. Je mist dan het interpersoonlijke contact en dat betekent dat je je niet goed een beeld kunt vormen van de kandidaat."

Blackmon denkt dat het thuiswerken met veel mensen waardevolle inzichten kan opleveren. "Maar vooralsnog gaan we over twee weken allemaal terug naar kantoor. En we hebben er zin in om weer met de collega's aan de slag te gaan."

Mocht het in die twee weken nou toch ergens helemaal misgaan, dan worden er uitzonderingen gemaakt, zegt zegt topman Van Brouwershaven. "In overleg met je afdelingsbaas kan je dan toch even samenkomen, maar dan wel alleen in kleine groepen."