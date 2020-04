We laten de auto massaal staan, maar hoelang nog?

Ook vanochtend staan er geen files op de Nederlandse wegen. Sinds het advies om massaal thuis te gaan werken, is de drukte enorm afgenomen. "Met ongeveer de helft", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Er zijn geen files meer, in de spits is het vaak nog rustiger dan daarbuiten."

Nu het aantal ziekenhuis- en IC-opnames door corona afvlakt, zou je kunnen verwachten dat sommige mensen het thuiswerken laten voor wat het is en weer in de auto stappen. "Die vraag krijgen we vaker", zegt de woordvoerder, "maar wij zien nog geen stijging".

Bij onderzoeksbureau DAT Mobility zien ze de afgelopen week wel degelijk een lichte stijging in het autogebruik, zegt onderzoeker Sander van der Drift. "Het aantal autoritten en gereden kilometers is licht gestegen. Maar dat is heel marginaal."

Van der Drift haalt zijn data uit het Nederlands Verplaatsingspanel, een representatieve groep van ruim 5000 Nederlanders die zichzelf continu per app laten volgen: wandelend, fietsend en in de auto. "Ik kan me voorstellen dat dat de komende weken meer wordt, als het goede nieuws van het RIVM aanhoudt en mensen het misschien zat zijn om thuis te werken."