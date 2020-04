Hoe apps het contactonderzoek van de GGD moeten gaan overnemen

Privacy

De minister benadrukte dat de app alleen in gebruik wordt genomen als de privacy kan worden gegarandeerd.

Het klinkt als een forse privacy-inbreuk: de overheid die precies weet met wie je in contact bent geweest. Maar volgens NOS-techredacteur Joost Schellevis zijn er best privacy-vriendelijke manieren te verzinnen waarop zo'n app kan werken. "Bijvoorbeeld door de informatie alleen lokaal op te slaan en niet in één grote database."

Via bluetooth zendt elke telefoon een uniek nummer uit. De app waarmee in Duitsland wordt getest slaat alleen op je eigen telefoon op welke nummers - en dus mensen - bij jou in de buurt zijn geweest. "Wanneer je besmet blijkt, kun je dat in de app aangeven en dan wordt er naar die nummers een bericht gestuurd", vertelt Schellevis. "Maar er is dus geen server waar al die locatiedata centraal worden verzameld."

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat een app alleen kan worden gebruikt als de gegevens anoniem worden opgeslagen. "Alle voorstellen voor dit soort apps zullen eerst door de Autoriteit Persoonsgegevens worden gecontroleerd", laat een woordvoerder weten.

Verplicht of vrijwillig?

Om de app succesvol in te kunnen zetten is het natuurlijk wel belangrijk dat iedereen de app installeert, bluetooth aanzet en zijn telefoon altijd bij zich heeft. Het kabinet onderzoekt of ze het gebruik van de app verplicht kunnen stellen, maar benadrukt dat ze het liever op vrijwillige basis doen.

"Ook zal het wel wat ruis veroorzaken", zegt Schellevis. "Als ik in de tuin zit, en mijn buurman zit twee meter verderop in zijn eigen tuin, dan loop ik volgens de app misschien kans om besmet te zijn geraakt. Maar het is maar de vraag of dat echt zo is."

Symptomenapp

De andere app waar minister De Jonge naar verwijst is een al bestaande app van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. In de app vul je vragen in over je klachten: je temperatuur, kortademigheid, keelpijn en verkoudheid. Vijftig medewerkers van het ziekenhuis controleren de ingevoerde gegevens van de duizenden deelnemers aan de hand van RIVM-richtlijnen.

Diagnose via de app is niet 100 procent waterdicht, zei longarts Paul Bresser eerder tegen de NOS. "Maar nadat mensen een vragenlijst hebben ingevuld, kunnen we zorgen over de vraag 'heb ik het of heb ik het niet?' in ieder geval wegnemen". Mensen die op basis van hun klachten waarschijnlijk besmet zijn worden geadviseerd om binnen te blijven tot de klachten over zijn.