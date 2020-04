Onzekerheid over zomervakantie: 'Zie somber in dat we straks kunnen gaan'

Ook Tina Altieri merkt dat geplande zomervakanties reizigers nu al bezighouden. Haar reisbureau Enotria is gespecialiseerd in reizen naar Italië. "We krijgen veel telefoontjes van mensen die in juli en augustus hebben geboekt die graag duidelijkheid willen. Maar die kunnen wij helaas ook niet verschaffen."

En dus vraagt Altieri vooral om nog even geduld te hebben. "Niemand weet hoe het tegen die tijd gaat zijn." Van paniek aan de telefoon is zeker geen sprake, zegt ze. "Er zijn pas twee reizen voor die periode geannuleerd."

Vouchers

Aanbetalingen die al gedaan zijn, zet Altieri sowieso om in een voucher. "Daarop krijgen we overwegend positieve reacties. we hebben veel vaste klanten en zij zien dat ook als een manier om ons te steunen. En wat misschien scheelt: het resterende bedrag incasseren we pas als we zeker weten dat een reis door kan gaan, daar hangt geen deadline aan."

Voor Altieri en haar partners in Italië is het in ieder geval een hectische tijd. "Mocht het zo ver komen dat juli en augustus wegvallen, is dat een grote klap. Daar moeten we het echt van hebben, dat zou een kleine ramp zijn."

Kunnen zomerreizigers dan het best nog even geduld hebben? Donat van de Consumentenbond denkt van wel. "Of je moet nu, als dat kan, al kosteloos annuleren voor de zomer. Dat is dan je eigen beslissing. Verder kunnen reisorganisaties nu ook geen uitsluitsel geven over hoe het straks gaat zijn."