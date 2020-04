Wat te doen met je al geboekte én betaalde meivakantie?

Ik heb een appartement gehuurd via Airbnb, kan ik dat kosteloos annuleren?

Ook Airbnb heeft de voorwaarden aangepast met het oog op het coronavirus. Heb je een appartement of kamer via het platform geboekt op of voor 14 maart, met een incheckdatum tot 31 mei, dan kun je kosteloos annuleren en kiezen voor je geld terug of een reistegoed. Voor alle reserveringen na eind mei gelden de normale annuleringsvoorwaarden van de verhuurder.

Heb je pas na 14 maart geboekt, dan is er ook geen speciale regeling. Volgens Airbnb wist je immers dan al dat er een risico was dat je vakantie niet door zou gaan vanwege het coronavirus. Wel is er een uitzondering: als de huurder of verhuurder zelf besmet is met het virus.

NOS Stories maakte ook een video over de vraag of je je geld terug kan krijgen voor geannuleerde concerten of festivals. Die zie je hieronder,