Camping dicht, maar verblijf in stacaravan mag wel: 'Het is een chaos'

Afzonderlijke besluiten van de 25 veiligheidsregio's over hotels, campings en vakantieparken leiden tot chaos. Dat zegt belangenorganisatie voor recreatiebedrijven Hiswa-Recron.

Iedere regio heeft gisteren zijn eigen besluit genomen, waardoor de regels in het hele land verschillen. De veiligheidsregio's hebben noodverordeningen opgesteld om verspreiding van het coronavirus in toeristische accommodaties te voorkomen.

In de ene regio moeten vakantieparken sluiten, in de andere mogen hotels gewoon open blijven. Ook voor campings zijn er grote verschillen. Op sommige plekken mogen mensen wel naar hun stacaravan, andere campings moeten helemaal dicht.

Vooral het sluiten van complete vakantieparken noemt Hiswa-Recron-directeur Geert Dijks onnodig. Mensen zitten daar volgens hem al geïsoleerd. "Je moet je voorstellen dat daar juist nu veel mensen zitten die bijvoorbeeld in quarantaine zijn gegaan", legt hij uit. "Maar ook zorgpersoneel dat graag vlak bij het werk wil verblijven. En mensen die thuis niet kunnen werken met schreeuwende kinderen op de achtergrond."

In het noorden wel in stacaravan

In sommige regio's moeten campings dicht omdat het risico op verspreiding van het coronavirus via de toiletgebouwen te groot is. In de drie noordelijke provincies mogen mensen wel naar hun stacaravans, omdat ze daar eigen sanitaire voorzieningen hebben. Die uitzondering wordt niet in alle regio's gemaakt.

Volgens Geert Dijks zijn er campings met sanitaire voorzieningen die prima kunnen voldoen aan de hygiënevoorwaarden. Er moet meer maatwerk zijn, zegt hij.

Ook zijn er veiligheidsregio's die bang zijn dat er, met Pasen voor de deur, te veel mensen naar de campings en vakantieparken komen, waardoor de zorg in de regio onder druk kan komen te staan.

In Twente alles op slot

Vooral in Twente reageren ondernemers verontwaardigd, omdat daar vakantieparken en campings helemaal dicht moeten voor toeristen. Mensen die er langdurig verblijven, hoeven niet weg.

Vakantieparkeigenaar Bert van der Maat van het park Mölke in Zuna was verrast. Hij snapt er niets van dat de mensen die eigen sanitair hebben in Twente niet op een vakantiepark mogen verblijven, terwijl dat in de andere veiligheidsregio in Overijssel wel is toegestaan.

Ook voor Patricia Smeets, manager van een recreatiepark in Overijssel, kwam het nieuws gisteravond onverwacht. Ze probeerde meteen meer duidelijkheid te krijgen bij de veiligheidsregio, maar dat lukte pas vanmiddag. Haar gasten moeten voor zondagavond het park hebben verlaten.