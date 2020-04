Minister Slob geeft lokale kranten en omroepen 11 miljoen

Huis-aan-huisbladen en lokale publieke omroepen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen steun krijgen uit een tijdelijk fonds. Minister Slob (Media) stelt daarvoor eenmalig 11 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om bedragen tussen de 4000 en enkele tienduizenden euro's.

De kranten en omroepen zien hun reclame-inkomsten fors teruglopen door de crisis. Ze hebben vaak ook geen reserves om de klappen op te vangen. Met een bijdrage uit het steunfonds wil Slob de lokale informatievoorziening op peil houden. "Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt. Lokale media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren."

Op basis van oplage

De mediaorganisaties kunnen van 11 tot 19 april een bijdrage aanvragen. Die wordt toegekend op basis van de oplage van de krant of het bereik van de omroep. Een lokale omroep die zo'n 20.000 huishoudens bereikt, kan rekenen op 6600 euro. Een omroep met een bereik van 50.000 huishoudens krijgt 16.500 euro. Voor kranten liggen de bedragen twee keer zo hoog; respectievelijk 13.200 en 33.000 euro.

De lokale media drongen twee weken geleden al aan op een steunprogramma. De coalitiepartijen sloten zich bij die oproep aan.

Minister Slob rekent erop dat ook de gemeenten en provincies de portemonnee trekken. "Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de lokale media. Ik ga er daarom van uit dat zij een bijdrage leveren door bijvoorbeeld geld te geven of door advertenties in te kopen. Ook heb ik de provincies gevraagd te helpen."