Coalitiepartijen willen steun voor lokale en regionale kranten

De regeringspartijen willen dat het kabinet zich gaat inzetten voor het voortbestaan van lokale en regionale kranten, die in zwaar weer terecht zijn gekomen door de corona-uitbraak. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roepen in schriftelijke vragen minister Slob (Media) op om met een financiële overbruggingsregeling te komen.

Vooral de ongeveer 400 huis-aan-huisbladen, die voor hun inkomsten meestal geheel afhankelijk zijn van advertenties, zitten in grote problemen. Die inkomsten lopen terug sinds de uitbraak. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de branchevereniging NNP drongen al eerder aan op steun.

Belangrijke rol

In hun vragen wijzen de Kamerleden erop dat Slob eerder heeft gezegd dat huis-aan-huisbladen een belangrijke rol spelen in het verspreiden van informatie en bij het controleren van de lokale democratie. Ze willen weten of ook provincies en gemeenten een bijdrage kunnen geven om de kranten te laten voortbestaan.

Door de financiële problemen zien veel uitgevers zich genoodzaakt minder gebruik te maken van freelancers. Ook de NDC, die regionale dagbladen als het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant uitgeeft, zegt in zwaar weer te zitten. Inmiddels is er een groep 'Vrienden van NDC Mediagroep' opgericht om het concern te steunen. Zeker 200 prominenten uit het noorden van het land hebben zich er al bij aangesloten.