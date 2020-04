Lichaam van vermiste Kennedytelg gevonden

In het water van een baai in de Amerikaanse staat Maryland is het lichaam gevonden van Maeve Kennedy McKean. De 40-jarige kleindochter van de vermoorde Democratische presidentskandidaat Robert F. Kennedy werd sinds eind vorige week vermist, samen met haar zoontje. De twee waren gaan kanoën.

Het lichaam van haar zoon Gideon van acht is nog niet gevonden. De politie is nog steeds aan het zoeken. De twee zijn mogelijk door de harde wind in de problemen gekomen. Vrijdagavond liet de familie al weten ervan uit te gaan dat de twee waren verdronken.

Noodlot

Het is niet de eerste keer dat iemand van de Kennedy-dynastie een niet-natuurlijke dood sterft. Er zijn familieleden overleden aan drugs, door een ski-ongeluk en door een vliegtuigcrash. President John F. Kennedy werd in 1963 vermoord. Zijn broer Robert werd doodgeschoten in 1968.