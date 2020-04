Kleindochter en achterkleinzoon Robert F. Kennedy vermist tijdens kanovaren

De Amerikaanse kustwacht in de staat Maryland is op zoek naar twee leden van de Kennedy-familie die vermist zijn in een baai. Het gaat om een kleindochter en achterkleinzoon van de vermoorde Democratische oud-presidentskandidaat Robert F. Kennedy.

De 40-jarige Maeve Kennedy Townsend McKean en haar 8-jarige zoontje Gideon verdwenen donderdagmiddag nadat ze met een kano in Chesapeake Bay het water op waren gegaan. The Washington Post meldt dat ze achter een bal aan waren gegaan die in het water was terechtgekomen.

Gisteren is een kano gevonden die lijkt op de verdwenen boot. Volgens de echtgenoot van Kennedy, David McKean, wordt nog altijd gezocht naar zijn vrouw en zoon.

Noodlot

De Kennedy-dynastie wordt al decennia geteisterd door het noodlot. In 1963 werd president John F. Kennedy doodgeschoten in Dallas. Vijf jaar later werd zijn broer Robert F. Kennedy, de grootvader van McKean, in Los Angeles vermoord tijdens zijn presidentscampagne.

Ook de zoon van Robert F. Kennedy, David, stierf jong, nadat hij in 1984 een overdosis drugs had genomen. Dertien jaar later overleed zijn broer Michael onverwacht na een ski-ongeluk. Hun neef, John F. Kennedy jr., kwam in 1999 om het leven bij een crash met een privévliegtuig. Vorig jaar overleed een kleindochter van Robert F. Kennedy, de 22-jarige Saoirse, aan een hartstilstand.

Politiek actief

Net als een deel van haar familieleden is Maeve Kennedy Townsend McKean politiek actief geweest. In 2002 voerde ze campagne voor haar moeder, die gouverneur probeerde te worden van de staat Maryland.

Later werkte ze voor de Californische Democratische senator Dianne Feinstein en adviseerde ze de regering-Obama over de aanpak van AIDS en over mensenrechten. Tegenwoordig is ze directeur van een gezondheidsprogramma van de prestigieuze Georgetown University