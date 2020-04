Wereldwijde toename huiselijk geweld door coronavirus

Ook in Turkije is het aantal meldingen flink gestegen, merken vrouwenrechtenorganisaties. "Geweld tegen vrouwen is hier altijd al een groot probleem geweest", zegt NOS-correspondent Mitra Nazar. "De toename is dus iets wat extra zorg baart omdat die aantallen normaal gesproken al zo enorm hoog zijn."

Volgens de Turkse organisatie We Will Stop Femicide Platform, zijn er sinds de eerste besmetting in Turkije bekend werd 18 vrouwen vermoord, 12 van hen in hun eigen huis. Hulp is in deze tijd lastig te krijgen. Overheidsinstanties liggen deels plat door het coronavirus en de alarmlijn van de politie is zwaar belast door meldingen over de virusuitbraak. Toch heeft de Turkse overheid geen extra maatregelen genomen om vrouwen die thuis in een onveilige situatie zitten te helpen.