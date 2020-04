'Absoluut reden voor optimisme' nu toename bezette IC-bedden afneemt

We moeten er volgens Kuipers rekening mee houden dat er nog "lang een aanzienlijk aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen ligt." Dat betekent automatisch dat het zwaar belaste zorgpersoneel nog een lange weg te gaan heeft.

In tegenstelling tot de afgelopen weken is de beschikbare IC-capaciteit nu wel op peil. "We hebben nu die 2400 IC-bedden beschikbaar en de voorspelling is dat we daar de komende weken voldoende aan hebben", zei Kuipers. De meeste patiënten kunnen in hun eigen regio worden opgenomen. Ook wordt een deel opgevangen op IC's in Duitse ziekenhuizen.

Wanneer versoepelen?

Maar een afvlakkende stijging is nog altijd een toename, sloot Gommers af. "Pas op het moment dat de aantallen dalen, mogen we gaan praten over versoepelen van maatregelen."

Volgens Kuipers is het al wel verstandig voor de autoriteiten om goed na te denken over de manier waarop uiteindelijk de teugels worden gevierd. "Zodat je bij een versoepeling van de maatregelen de economie en maatschappij kunt helpen, maar tegelijkertijd niet in het scenario belandt waarin er later toch nog een grote piek komt. Want dan krijg je alsnog wat we nu met man en macht proberen te voorkomen."

Daarmee doelt Kuipers op het nachtmerriescenario dat het zorgstelsel acuut wordt overbelast door een groot aantal opgenomen coronapatiënten.