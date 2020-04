Ozongat boven Noordpool en straks mogelijk ook boven Nederland

Boven de Noordpool heeft zich een zeldzaam gat in de ozonlaag ontwikkeld. Hoewel er al een paar keer eerder zo'n gat is ontstaan, was het nooit eerder zo groot. Mogelijk strekt het gebied met weinig ozon zich de komende tijd uit richting West-Europa en ook tot Nederland. De gevolgen daarvan voor de gezondheid zijn niet groot, denken deskundigen.

Het gat in de ozonlaag kennen we vooral van de Zuidpool. Daar ontstaat het ieder jaar in het voorjaar en verdwijnt na enkele maanden weer. Boven de Noordpool kon het ontstaan door een aanhoudende sterke polaire vortex, een gebied van zeer koude lucht boven de polen die leidde tot extreme kou op twintig kilometer hoogte. Toen het eerste zonlicht na de winter een maand geleden de pool bescheen, werd als gevolg van chemische processen het gat gevormd.

Volgens Jos de Laat van het KNMI is het verschijnsel boven de Noordpool bijzonder. "We hebben het wel eerder gezien, in 1997 en in 2011. Maar dit jaar is het gebied uitzonderlijk stabiel. Het is nu al begin april en nog steeds zien we dat gebied met lage ozon boven de Noordpool rondtollen. En dat hebben we eigenlijk nooit eerder zo langdurig meegemaakt."

Het verschil is op onderstaande illustratie goed te zien: