Eerste resultaten over opbouw immuniteit tegen corona komende weken verwacht

Het RIVM verwacht begin mei een eerste idee te hebben van de opbouw van immuniteit in Nederland. "In het PIENTER-onderzoek nemen we een representatieve steekproef uit de bevolking", zegt hoofdonderzoeker Van der Klis. "We hebben 6000 mensen tussen de 2 en 92 jaar uitgenodigd. Gezond en kwetsbaar, uit dorpen en steden. De komende anderhalf jaar mogen we zes keer bloed bij hen afnemen. We kijken dan of er antistoffen aanwezig zijn én of die antistoffen beschermend werken."

Bij het Erasmus MC vindt nu een doorlopende peiling plaats binnen de Rotterdamse bevolking. "Als mensen voor andere aandoeningen dan corona in het ziekenhuis terecht komen en er wordt bloed afgenomen, dan kunnen ze meedoen aan ons onderzoek", zegt Marion Koopmans. "Wij bepalen dan of deze mensen antistoffen hebben aangemaakt en of die effectief zijn." Koopmans verwacht de eerste resultaten binnen een week of twee à drie.

Het Leids Universitair Medisch Centrum voert ook een peiling uit onder patiënten die om andere redenen dan corona in het ziekenhuis komen. "Wij verzamelen nu zo'n anderhalve week monsters van mensen bij wie bloed wordt geprikt", zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie bij het LUMC . "We moeten nog een goede test kiezen en ik verwacht dat we binnen twee weken de eerste metingen uitvoeren en een week later resultaten hebben."

Bloedbank Sanquin onderzoekt antistoffen bij bloed-donoren. "Wekelijks doneren zo'n 7000 vrijwilligers tussen de 18 en 79 jaar bloed", zegt woordvoerder Merlijn van Hasselt. "Deze week meten we antistoffen in het plasma en dat zullen we zo lang het nodig is iedere maand een week lang doen."

Ook onderzoek naar commerciële tests

Om uiteindelijk grootschalig en goedkoop immuniteit te meten, doet Koopmans ook onderzoek naar commerciële tests. Het onderzoek in cellen is namelijk duur een tijdrovend. "We zoeken tests die een goede voorspeller zijn voor de uitkomst van onze celkweken", zegt viroloog Koopmans. Haar team onderzoekt een aantal commerciële tests die op een lijst van de WHO staan. Ook het RIVM onderzoekt de geschiktheid van commerciële tests.

De onderzoeken vinden hun weg naar het beleid via een paar tussenstappen. "De resultaten worden besproken in de bijeenkomsten van het Outbreak Management Team (OMT)", zegt woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM. "De experts leggen alle onderzoeken naast elkaar en brengen advies uit aan de bestuurders in Den Haag." Uiteindelijk besluiten de ministers hoe het beleid eruit komt te zien en welke tests we in Nederland zullen gebruiken.