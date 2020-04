Duitse grenscontroles met Nederland worden niet strenger

Er komen geen strengere grenscontroles tussen Nederland en Duitsland. Dat heeft de Duitse bondskanselier Merkel gezegd na aandringen van de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, die aan Nederland grenzen. Wel worden de quarantainemaatregelen in Duitsland verscherpt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De economische band met Nederland is te belangrijk, liet Merkel in een persconferentie weten. De Duitse regering vertrouwt erop dat dat alleen forenzen en mensen met een dringende reden grens oversteken. Daarbij zouden de huidige steekproefsgewijze controles voldoende moeten zijn.

Wel gelden er binnenkort extra maatregelen tegen het coronavirus in Duitsland. Zo moet vanaf 10 april iedereen die meerdere dagen in het buitenland is geweest (dus ook in Nederland) veertien dagen in Duitsland in quarantaine. Dat geldt niet voor goederenvervoer, noodzakelijk grensverkeer en forenzen.

Tanken

"Even tanken of boodschappen doen bij de Oosterburen kan dus straks niet meer. Je moet echt een dringende reden hebben om de grens over te steken", schrijft correspondent Wouter Zwart op Twitter. Nederlanders die dagelijks voor hun werk de grens oversteken hebben zo'n zwaarwegende reden. Hetzelfde geldt voor containervervoer uit Nederland.

Armin Laschet, premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, zegt blij te zijn met het besluit: