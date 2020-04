Gevolgen voor grensverkeer Duitsland nu Nederland 'corona-risicogebied' is

Het besluit van het Duitse Robert Koch Instituut (RKI) om Nederland aan te merken als "internationaal risicogebied" voor de verdere verspreiding van het coronavirus, krijgt naar alle waarschijnlijkheid ingrijpende gevolgen. Op basis van dergelijke besluiten van het RKI, de Duitse evenknie van het RIVM, heeft de Duitse regering de grenzen met meerdere buurlanden grotendeels gesloten. Bij grensovergangen die nog open zijn, worden strenge controles uitgevoerd.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zou morgen willen besluiten om ook de grens met Nederland grotendeels te sluiten. Kleine grensovergangen gaan dan dicht. Een aantal grotere grensposten blijft wel open, maar daar worden dus strenge controles ingesteld.

Het RKI besloot eind deze week Nederland op te nemen in een lijst met landen "waarvan mag worden aangenomen dat er een aanhoudende overdracht van mens op mens plaatsvindt" van het coronavirus. Ook de Verenigde Staten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn toen toegevoegd aan de lijst. Landen als Italië, Spanje, Iran en de buurlanden Oostenrijk en Frankrijk stonden er al op.

Niet meer werken

Het besluit van het RKI heeft al flinke implicaties voor grenswerkers, ongeacht of de grens komende week dichtgaat. Op basis van de wetgeving van Duitse deelstaten mogen zulke forenzen niet meer in openbare gebouwen komen zoals zieken- of verpleeghuizen.

Dat heeft grote gevolgen. Zo zijn vanuit het UMCG in Groningen artsen-microbiologen gedetacheerd in elf Duitse ziekenhuizen, allemaal in de aan Nederland grenzende deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.

Hoofd medische microbiologie van het UMCG Alex Friedrich betreurt het dat het RKI heel Nederland tot risicogebied heeft bestempeld. "De epidemiologische situatie is hier in het noorden toch wel heel anders dan in de rest van Nederland", zegt hij. "Onze mensen mogen morgen de Duitse ziekenhuizen niet in. Het ziekenhuis in Leer heeft al gezegd dat ze een videocall moeten doen."