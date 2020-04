Vermoeden brandstichting 5G-telefoonzendmast, eigenaar gaat aangifte doen

Netwerkbedrijf Cellnex Telecom gaat aangifte doen van een brand in een zendmast die het heeft in het Brabantse Deurne. Het bedrijf vermoedt dat er sprake is van brandstichting. De brand brak uit in de nacht van zaterdag op zondag.

Het incident volgt op branden in zendmasten in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar zijn vermoedens van brandstichting, waarbij een verband wordt gelegd met complottheorieën die rondgaan op sociale media.

In dergelijke theorieën wordt beweerd dat de nieuwe telecom-norm 5G een rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Zo zou 5G bijdragen aan het onderdrukken van het menselijk immuunsysteem. Een andere opvatting is dat via het netwerk potentiële slachtoffers worden opgespoord en 'gekozen'. Deskundigen spreken dat nadrukkelijk tegen evenals een Britse factcheck-organisatie. De straling heeft niet voldoende energie om impact op het menselijk lichaam te kunnen hebben.

In een persconferentie sprak de directeur van de Britse gezondheidszorgdienst van "gevaarlijke onzin" en "de ergste vorm van nepnieuws". "Ik ben zeer verontwaardigd en vind het weerzinwekkend dat mensen zich richten tegen de infrastructuur die we nodig hebben in deze crisis."

In hoeverre er in Brabant ook een verband is te leggen met de complottheorieën is onduidelijk. Wel is op een elektriciteitskast de tekst "Fuck 5G" aangetroffen, maar het is niet vastgesteld dat die tekst er tegelijkertijd met de brand op is gezet.

Brand begon aan buitenkant

"We hebben ter plaatse samen met de leverancier onderzoek gedaan", zegt Ed Boerema, manager bij Cellnex Telecom. "De brand is begonnen aan de buitenkant van de apparatuurkast. Op basis daarvan trekken wij de conclusie dat de brand niet in de kast is begonnen of is ontstaan door kortsluiting."

Een woordvoerder van de politie laat weten niet veel over de zaak te kunnen zeggen, maar gaat ervan uit dat er een onderzoek gestart zal worden als er aangifte is gedaan.