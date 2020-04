Jarenlange celstraffen voor Nederlandse verdachten van internationale btw-fraude

Btw-carrousel

Zo werkt fraude met een btw-carrousel: ondernemer A uit bijvoorbeeld Duitsland levert goederen aan ondernemer B in Nederland. Dat mag volgens de regels zonder btw te rekenen. Ondernemer B verkoopt de goederen door aan ondernemer C in Nederland en brengt hierbij btw in rekening aan afnemer C. Maar de ontvangen btw draagt B, tegen de regels in, niet af aan de fiscus.

Afnemer C heeft btw betaald aan B en kan die btw aftrekken als voorbelasting. Afnemer C verkoopt de goederen vervolgens weer door aan ondernemer A in Duitsland. Omdat dit weer een levering is tussen twee EU-landen, hoeft C geen btw door te berekenen aan A. Wel vraagt hij dus de btw terug die hij betaalde aan B.