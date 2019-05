'Elk jaar 50 miljard euro verlies in EU door btw-fraude'

De lidstaten van de Europese Unie lopen samen elk jaar 50 miljard euro mis door btw-fraude. Er wordt onder meer gesjoemeld met groencertificaten en andere energieproducten en digitale diensten als apps, games en videodiensten, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money (FTM).

Meer dan zestig journalisten uit de 28 EU-lidstaten, Zwitserland en Noorwegen hebben de btw-carrousel in kaart gebracht.

Om de handel tussen EU-landen onderling te bevorderen, is besloten om op handel tussen bedrijven uit verschillende EU-lidstaten geen btw te heffen. Door dit 'nultarief' kunnen fraudeurs goederen in een ander land zonder btw inkopen en in eigen land met btw verkopen. De btw houden ze zelf, maar de koper vraagt zijn betaalde btw vervolgens wel bij de Belastingdienst terug. Daardoor loopt de schatkist veel geld mis.

Ethisch onacceptabel

"Het geld van de belastingbetaler gaat verloren, dit bedrog is moreel en ethisch onacceptabel", zegt eurocommissaris Moscovici in een interview met ZDF. De Duitse omroep is een van de deelnemers in het onderzoeksproject.

Er wordt al jaren vermoed dat fraude met btw landen tientallen miljarden euro's kost, maar het probleem wordt volgens FTM nauwelijks aangepakt vanwege politieke onwil en desinteresse om samen te werken.

Toch komt de Europese Commissie nu met een systeem om de btw-fraude tegen te gaan. Het nultarief wordt in het nieuwe plan afgeschaft; landen gaan voor elkaar btw heffen en afdragen. Maar deskundigen betwijfelen of deze aanpak werkt.