Zangeres Duffy vertelt meer over ontvoering: 'Ik voel nog de pijn'

"Door niet erover te praten, werd de verkrachting een intiem deel van mij. Maar dat wilde ik niet meer, ik wilde vrij zijn." De Britse zangeres Duffy heeft meer verteld over haar ontvoering en verkrachting, waarover ze in februari op haar Instagram-account voor het eerst iets deelde.

In een zeven pagina's tellend blog schrijft ze dat ze er bijna tien jaar over heeft gedaan om de moed te vinden om te vertellen wat ze heeft meegemaakt. Op haar verjaardag werd ze in een restaurant gedrogeerd en ontvoerd. Vier weken lang was ze onder invloed en kreeg ze alles maar half mee, schrijft ze.

In die tijd werd de zangeres naar het buitenland gebracht; welk buitenland vertelt ze niet. "Ik kon me niet herinneren dat ik op een vliegtuig was gestapt, maar ik werd wakker in een rijdend voertuig." Vervolgens werd ze in een hotelkamer gestopt. "De dader verkrachtte me daar. Ik voel nog de pijn. Ik weet nog dat ik bij zinnen probeerde te blijven nadat het was gebeurd."

Vluchten ging niet

Duffy schrijft dat ze erover nadacht om naar een dorp in de buurt te vluchten terwijl de man sliep, maar dat ze geen geld had. Ook was ze bang dat hij de politie zou bellen en haar zou opgeven als vermist persoon. "Ik weet niet waar ik de kracht vandaan heb gehaald om het die dagen vol te houden."

"Daarna vloog ik met hem terug. Ik heb me op dat moment zo normaal mogelijk proberen te gedragen." Eenmaal thuis voelde ze zich net een zombie, schrijft ze. Maar ze was nog niet van haar belager af. "Ik wist dat mijn leven in direct gevaar was. Hij wekte de indruk dat hij me wilde vermoorden."

Duffy durfde in eerste instantie niet naar de politie te stappen, omdat het onveilig voelde, schrijft ze. Uiteindelijk deed ze toch haar verhaal tegen twee agentes. Ze heeft ervoor gekozen de naam van de dader niet te noemen. "De identiteit van de verkrachter is alleen voor de politie bedoeld." Of de Britse politie ook actief onderzoek doet in de zaak, is niet duidelijk.

In de drie jaar die volgden, verhuisde Duffy vijf keer. Pas in haar vijfde huis voelde ze zich veilig, schrijft ze. Daar bracht ze jaren in isolatie door. "Ik wilde het liefst van naam veranderen, emigreren en bijvoorbeeld bloemist worden." Maar hoe langer die stilte duurde, hoe meer ze besefte dat ze zich niet kon blijven verbergen.

Mooie reacties

Al die tijd zonder muziek doorbrengen, was zwaar voor haar, schrijft ze. "Als ik niet kan zingen, vreet dat aan me." Maar zomaar terugkeren in de muziekwereld ging niet. "Ik was bang dat ik allerlei vragen zou krijgen over waar ik al die jaren geweest was. Dan had ik moeten liegen en dat had ik niet gekund."

Na haar onthulling kreeg ze tot haar verbazing veel mooie berichten van haar volgers. "Dat emotioneerde me ontzettend. Ik had nooit zulke enorme positieve respons verwacht. Dank jullie wel."

Nu hoopt Duffy weer terug te keren als zangeres. "Afgelopen decennium ligt nu achter me, waar het hoort. Hopelijk vraagt niemand meer waar Duffy is gebleven. Nu weten jullie het antwoord. Ik ben vrij."