Zorgverzekeraars gaan tandartsen en fysiotherapeuten financieel compenseren

Zorgverzekeraars komen met financiële maatregelen voor onder meer tandartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Zij kunnen een aanvraag doen voor een compensatie vanwege een lagere omzet. Die zal vanaf mei maandelijks, met terugwerkende kracht vanaf maart, worden uitbetaald.

De bijdrage is gebaseerd op een percentage van de omzet, zodat ze de lopende kosten kunnen betalen. Het wordt betaald van collectief opgehaald premiegeld. Dit geldt voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen, zoals ziekenhuizen en huisartsen zijn al eerder financiële afspraken gemaakt.

Niet welkom bij UWV

Ondernemers kunnen morgen terecht bij het UWV voor de NOW-regeling, waarmee bij omzetverlies het personeel tot 90 procent uitbetaald wordt door het Rijk. Zorgaanbieders hebben deze optie op dit moment niet. Het Rijk heeft namelijk aan onder meer tandartsen en fysiotherapeuten gevraagd om voor ondersteuning aan te kloppen bij zorgverzekeraars, en niet bij het UWV of de loketten voor zzp'ers.

Vrijdag stuurden de brancheverenigingen van mondzorgverleners nog een brandbrief naar minister De Jonge. Het voortbestaan van de mondzorgsector, waar 45.000 zorgverleners in werkzaam zijn, zou in gevaar gekomen zijn, stond in de brief. Ook de branchevereniging van fysiotherapeuten trok aan de bel. De omzet is fors teruggelopen. Uit een peiling onder de eigen achterban zou blijken dat het aantal patiënten met 91 procent is teruggelopen.

Inhalen

Daarom komen zorgverzekeraars met deze maatregelen. Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85 procent van de omzet die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. De maatregel geldt voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

"Als blijkt dat de zorgaanbieder na de crisis dit jaar alsnog 130 procent kan produceren, en dus een deel van het omzetverlies kan inhalen, dan wordt dat verrekend met de bijdrage die hij of zij heeft gekregen. Als dat niet lukt, kunnen zorgaanbieders het geld houden", zegt de woordvoerder. Zorgaanbieders die niet tot mei kunnen wachten, kunnen een vooruitbetaling aanvragen.

"Het klinkt goed", zegt Jan Willem Vaartjes van de Associatie Nederlandse Tandartsen, "maar voor ons is de vraag wel wat er gebeurt met de kosten die patiënten normaal gesproken zelf betalen en die niet vergoed worden door de verzekeraars". Daarnaast hoopt Vaartjes toch dat ze hiernaast ook nog kunnen aankloppen bij het Rijk voor de doorbetaling van de loonkosten. "Dat is voor ons heel belangrijk."

Premie

Dit wordt betaald van collectief opgehaald premiegeld, zegt de woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverzekeraars houden hoge buffers aan, om te voorkomen dat ze in financiële problemen komen. "Maar we houden ook een beetje extra aan, zodat we kunnen voorkomen dat de zorgpremie te hard stijgt", zegt de woordvoerder. "Die extra voorzieningen zetten we deels in om dit te financieren."

Dat doet dus ook wat met de financiële positie van zorgverzekeraars. De woordvoerder kan nog niet zeggen of dit ook betekent dat de zorgpremie volgend jaar sterker stijgt. "Daarvoor is het nog te vroeg, maar het is een scenario."