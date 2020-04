Econoom Arnold Heertje (86) overleden

De econoom Arnold Heertje is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd. Generaties scholieren leerden de beginselen van het vak uit zijn leerboek De kern van de economie, dat in 1962 verscheen. Ook was hij jarenlang een bekend gezicht op de Nederlandse televisie, omdat hij vaak werd uitgenodigd om economische ontwikkelingen te duiden.

Heertje werd in 1934 in Breda geboren in een Joods gezin, dat kort na zijn geboorte naar Arnhem verhuisde. Hij en zijn ouders overleefden de Tweede Wereldoorlog door onder te duiken.

Na de Tweede Wereldoorlog bezocht hij de HBS. Daarna studeerde hij economie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde. Hij promoveerde op een proefschrift over de prijstheorie en gaf zo'n tien jaar les op het joodse Maimonides Lyceum in Amsterdam.