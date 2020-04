Op de foto door je keukenraam: 'Tastbare herinnering aan deze tijd'

Ondanks de crisistijd probeert de Enschedese een optimistische draai te geven aan haar foto's. "Het zijn luchtige, vrolijke foto's, die laten zien wat echt belangrijk is. Doordat clubjes, activiteiten, werk en school zijn weggevallen, ben je nu op elkaar aangewezen. Daardoor heb je meer tijd voor bijvoorbeeld gesprekken en spelletjes. Je bent echt samen. Dat vind ik wel winst."

Zelf heeft Jeuring overigens ook wel eens dagen dat ze niet vooruit te branden is. Maar ze focust zich vooral op de positieve dingen, zegt ze. "Deze fotoserie brengt me ook een ritme. Onderweg naar een klus gaat mijn tweejarige kind mee in de bakfiets, de andere kinderen skeeleren ernaast. De perfecte combinatie: ik kan mijn werk doen, leg dingen vast die nu heel belangrijk zijn, de kinderen kunnen mee en bij thuiskomst is iedereen helemaal fit."

Nu kan Jeuring haar werk nog "netjes binnen de richtlijnen" doen, vertelt ze. "We komen met niemand in direct contact. Mensen benaderen mij per mail of telefoon, en tijdens het fotograferen communiceren we door het raam heen. Zolang het kan en mensen het leuk blijven vinden, ga ik op deze manier door."