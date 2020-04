Inspectie staat diergeneesmiddel toe voor IC-patiënten

Ziekenhuizen mogen op hun IC's tijdelijk een slaapmiddel voor dieren gebruiken om mensen die beademd moeten worden in slaap te houden. Het gaat om propofol. De variant van dat middel voor mensen is schaars. De voorraden zijn bijna uitgeput en de hele wereld is op zoek naar het middel.

Propofol wordt ook in de diergeneeskunde gebruikt met als enige toevoeging een conserveermiddel, dat ook in sommige andere geneesmiddelen voor mensen wordt gebruikt en dus geen problemen oplevert.

Apothekers kunnen zelf geen propofol maken. Ze zetten wel alles op alles om een alternatieve combinatie van middelen om patiënten in slaap te houden zelf te bereiden, midazolam en sufentanil.

Uitgebreid onderzoek

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en de ziekenhuisapotheker van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht beantwoordden maandag de vraag of veterinaire propofol ook voor mensen te gebruiken is met 'ja'.

Gevraagd om een reactie daarop kondigde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan samen met het College Beoordeling Geneesmiddelen een onderzoek te beginnen naar de mogelijkheid om die veterinaire propofol in te zetten bij het in slaap houden van mensen op de IC. Dat blijkt dus mogelijk. Veiligheid en kwaliteit zijn volgens de IGJ gegarandeerd.

Aan de tijdelijke toestemming voor gebruik van het middel is een kwaliteitstoets voorafgegaan. "Hierbij bleek dat het diergeneesmiddel dat nu is toegelaten, aan dezelfde hoge veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet als de middelen voor mensen waar nu door het coronavirus een tekort aan kan ontstaan", is de conclusie.

Alle beetjes helpen

Ook de fabrikanten van diergeneesmiddelen kunnen op dit moment geen grote hoeveelheid veterinaire propofol leveren. Daarbij komt dat aan mensen een veelvoud gegeven moet worden van de veel kleinere doseringen voor huisdieren. Bovendien worden covid-19-patiënten weken beademd.

Aan de productie van diergeneesmiddelen worden volgens de IGJ dezelfde kwaliteitseisen gesteld als aan de productie van medicijnen voor mensen. Voor beide gelden dezelfde Europese richtlijnen. De IGJ controleert de productie van diergeneesmiddelen op dezelfde manier als die van medicijnen voor mensen.