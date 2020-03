Diergeneesmiddel mogelijk oplossing voor tekort slaapmiddel covid-19-patiënten

Inge van Geijlswijk, ziekenhuisapotheker en werkzaam aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft vanochtend al contact opgenomen met de fabrikant van propovet, de propofolvariant voor dieren.

Verder heeft ze al bij de groothandel geprobeerd uit te zoeken hoeveel veterinaire propofol er leverbaar zou zijn. Toen zij gisteravond laat online een grote bestelling probeerde te plaatsen bij de groothandel om te zien of er nog voorraad was, kwam er in ieder geval geen melding dat die hoeveelheid niet leverbaar zou zijn.

Ook in andere medicijnen

"Dat conserveermiddel in de propofol voor dieren zit ook in sommige veelgebruikte medicijnen voor mensen, zoals het anti-stollingsmiddel heparine en insuline, dat door veel mensen met diabetes wordt gebruikt", vertelt Van Geijlswijk.

"Het lijkt een bruikbaar alternatief", zegt Gerard Hugenholtz, voorzitter van de Nederlandse Verenging van Ziekenhuisapothekers en zelf werkzaam in het Diakonessenhuis in Utrecht. "Maar we moeten natuurlijk wel toestemming krijgen van de inspectie. We mogen niet zomaar een middel voor dieren aan mensen geven."

Hugenholtz denkt dat in tijden als deze het inzetten van veterinaire propofol een goede optie is. "Ik zie geen medische of farmaceutische belemmeringen."

Van Geijlswijk deelt die mening. "Het zou in ieder geval goed kunnen ter overbrugging van een periode dat er tekorten zijn aan propofol voor mensen", zegt ze. "De propofol voor dieren wordt aangeleverd in verpakkingen met meer doseringen. Het is makkelijk om die om te rekenen naar doseringen voor mensen", zegt ze, "maar je hebt wel echt heel grote hoeveelheden nodig van de veterinaire propofol".

Nog een middel

Er is nog een tweede slaapmiddel uit de diergeneeskunde dat volgens Van Geijlswijk bij mensen toegepast zou kunnen worden. "Dexmedetomidine wordt zowel bij mensen als bij dieren gebruikt. Het enige verschil tussen beide producten is dat het middel voor dieren weer een conserveermiddel bevat. Maar ook dat lijkt geen probleem", zegt ze.