Nog striktere selectie bij beddentekort op de intensive care

Als er niet genoeg intensivecarebedden meer zijn, ontstaat er mogelijk een situatie waarbij niemand op de IC nog gereanimeerd wordt. Als de schaarste nog meer oploopt zullen mensen van 70 jaar en ouder niet meer worden opgenomen.

Dat staat in de aangescherpte richtlijn voor IC-artsen van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Die is opgesteld voor het moment dat er door het coronavirus niet genoeg IC-bedden meer zijn en er moet worden gekozen wie er nog worden opgenomen en wie niet meer. De aanscherping is toegevoegd aan het al bestaande "draaiboek pandemie".

Overigens is het nog niet zover. Dit is de zogenoemde fase 2, dat betekent dat er nog voldoende IC-bedden beschikbaar zijn. Er wordt hard aan gewerkt om de IC-capaciteit verder uit te breiden. Door de coronacrisis hebben veel meer patiënten dan normaal een IC-bed nodig. Volgens de NVIC moet de minister van Volksgezondheid besluiten om van fase 2 naar 3 te gaan.

De regels die dan worden gehanteerd zijn dat er geen nieuwe patiënten op de intensive care komen die weinig kans hebben om te overleven of een korte levensverwachting hebben. Het gaat om mensen met en zonder coronabesmetting met deze aandoeningen:

Hartstilstand waar niemand bij was, waardoor (te) veel schade is ontstaan

Ernstig trauma, waarbij de kans op overlijden meer dan 90 procent is

Ernstige brandwonden, waarbij de kans op overlijden meer dan 90 procent is

Ernstige en onherstelbare hersenaandoeningen

Uitgezaaide kanker, inclusief bloedkanker (leukemie) met een lage levensverwachting

Orgaanfalen (zoals hartfalen of longfalen) met een lage levensverwachting

Ziektes van het immuunsysteem met een lage levensverwachting

Mensen die compleet hulpbehoevend zijn voor hun dagelijkse verzorging (CFS-score 7 of hoger)

Terminaal zieken

Alleen als het niet meer opnemen van bovenstaande groepen niet genoeg effect heeft op de IC-capaciteit (en er dus nog steeds bedden te weinig zijn) gaat de selectie nog verder. De volgende mensen met én zonder coronabesmetting kunnen dan niet meer voor een IC-bed in aanmerking komen:

Patiënten die aan bovenstaande criteria voldoen en nu nog op de IC liggen, hun behandeling zal worden gestaakt

Patiënten die een hart-longmachine nodig hebben

Patiënten die een hartstilstand krijgen op IC worden niet meer gereanimeerd

Mensen die niet compleet hulpbehoevend zijn voor hun dagelijkse verzorging, maar duidelijk minder reserves hebben dan anderen, onafhankelijk van hun leeftijd (CFS-score 5 of hoger)

Als ook de bovenstaande criteria niet meer voldoen (lees: er nog steeds te weinig IC-bedden zijn), wordt er overgegaan tot een leeftijdsgrens:

Patiënten van 70 jaar en ouder worden dan niet meer opgenomen.

Tegelijkertijd met de hiervoor genoemde leeftijdsgrens voor IC-opname moeten er ethische principes gaan gelden om te kunnen bepalen wie er nog een bed krijgt. De regels daarvoor bestaan nog niet en de NVIC verwijst daarvoor naar een richtlijn, die binnenkort door Artsenfederatie KNMG zal worden gepubliceerd.