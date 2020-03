Als alle IC-bedden bezet zijn, wie worden er dan niet meer opgenomen?

IC-opname in een gewone situatie

In een gewone situatie beoordelen Nederlandse IC-artsen ook al of het zin heeft om iemand op de IC op te nemen, benadrukt Derde. "Nederland is een land waarin autonomie van de patiënt belangrijk is en waar we gewend zijn om te praten over hoe zinvol of proportioneel een behandeling is."

Er zijn drie criteria die artsen in elke situatie meewegen bij een IC-opname: wat is de voorgeschiedenis van de patiënt, hoe kwetsbaar is iemand en wat is de reden van opname."Deze dingen weeg je altijd voordat je samen met de patiënt, familie, en de behandelaar een besluit maakt."

Selectie aan de poort gebeurt dus nu ook al. "Maar het lastige aan deze situatie is dat we mensen die we normaal een kans zouden geven, in een crisissituatie misschien geen kans kunnen geven."