Corona-aanpak in Zuidoost-Azië: van complete lockdown tot weinig maatregelen

In landen als Cambodja en vooral Myanmar gebeurt bijna het tegenovergestelde. Myanmar bleef zelfs onwaarschijnlijk lang een 'witte vlek' met helemaal geen besmettingen. Pas vorige week meldde het land de eerste twee patiënten, nu zouden het er twintig zijn. Een woordvoerder van de regering beweerde dat Myanmarezen minder bevattelijk voor het virus zouden zijn door hun "levensstijl en dieet".

Voor zowel Cambodja als Myanmar geldt dat ze, zeker in het begin van de crisis, China graag te vriend wilden houden. De regeringsleiders wilden geen maatregelen nemen tegen het land dat verreweg het meest in hun economieën investeert.

Weinig testen

Voor bijna alle landen in de regio geldt dat ze relatief weinig inwoners testen. De aantallen besmette patiënten zullen dus vele malen hoger liggen dan de officiële cijfers. Er bestaan wel aanwijzingen dat het virus minder makkelijk overleeft in tropische temperaturen met een hoge luchtvochtigheid, maar voor harde conclusies daarover is meer onderzoek nodig.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO sprak eerder zorgen uit over de ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus in Zuidoost-Azië. Ook omdat deze landen bijna allemaal een zwakke gezondheidszorg hebben.

In Indonesië stond het aantal besmettingen vrijdag op 1.986 bevestigde gevallen, met 181 doden. Voor een bevolking van 270 miljoen inwoners is dat aantal onwaarschijnlijk laag. Er gaan voorspellingen rond dat de besmettingen zelfs in de honderdduizenden zouden kunnen lopen.

Dinsdag kondigde de Indonesische president Joko Widodo de noodtoestand over de volksgezondheid af, waardoor bijvoorbeeld het afsluiten van wegen of het nemen van quarantainemaatregelen makkelijker wordt. Maar tot nu toe heeft de president geen gehoor gegeven aan toenemende druk om een lockdown over het land af te roepen. Intussen nemen allerlei buurten, steden en provincies hun eigen maatregelen om zich af te sluiten van de buitenwereld, bijvoorbeeld met spandoeken of wegblokkades.

Correspondent Annemarie Kas maakte eerder deze week op Bali deze reportage: