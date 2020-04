Helpen slimme apps om coronapatiënten te vinden?

Een groeiend aantal overheden gebruikt apps om de gangen van corona-patiënten in kaart te brengen. Zo kunnen ze terugzoeken met wie corona-patiënten in aanraking zijn geweest en wie dus mogelijk risico lopen. Dat gebeurt in onder meer Singapore en Zuid-Korea; Singapore biedt andere landen aan om de software gratis over te nemen.

In Nederland is zo'n app vooralsnog niet aan de orde. Volgens een RIVM-woordvoerder past dat niet bij de fase van de uitbraak waar Nederland nu in zit, waarin iedereen uit voorzorg zoveel mogelijk thuis moet blijven. Ook moet daarvoor beter bekend zijn wie besmet is en zou er dus eerst meer getest moeten worden.

Nuttig

"Nu zou zo'n app inderdaad niet nuttig zijn", zegt Marc Bonten, arts-microbioloog aan het UMC Utrecht. "Maar als we de thuisblijfmaatregelen gaan afbouwen, kun je op die manier wel de uitbraak onder controle houden." Daarom zou de ontwikkeling van zo'n app wat hem betreft nu moeten beginnen.

Volgens hem is dat nodig om te voorkomen dat het aantal gevallen weer opeens snel stijgt. "Wie niet immuun is en mogelijk van iemand anders het virus heeft gekregen, moet dan doen wat wij nu allemaal doen: binnenblijven", zegt Bonten. De enige manier om dat snel te bepalen, is wat hem betreft met zo'n slimme app. Onderzoek geeft hem gelijk.

In Europa is het invoeren van dit soort apps lastiger dan in sommige andere landen, vanwege strenge privacyregels. Maar onmogelijk of onwenselijk is het niet, denken Europese wetenschappers.

"We willen dit graag in Europees verband opzetten, met meer aandacht voor privacy", zegt Bart Preneel van de universiteit van Leuven, die heeft meegedacht over een nieuw initiatief. Vooralsnog gaat het om een plan, maar volgens Preneel kan de app volgende week klaar zijn.