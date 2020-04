Utrechtse tramschutter niet in hoger beroep, levenslang is definitief

Gökmen T., die tot levenslang is veroordeeld voor de aanslag op de tram in Utrecht in maart vorig jaar, gaat niet in hoger beroep. Dat heeft zijn advocaat Seebregts laten weten. Vandaag is de laatste dag dat beroep tegen het vonnis kan worden aangetekend. Seeebregts zegt dat zijn cliënt ervoor heeft gekozen niet in beroep te gaan.

Doordat er geen hoger beroep komt, is het vonnis van levenslang definitief. De rechtbank achtte twee weken geleden alle aanklachten tegen T., waaronder vier moorden en drie pogingen tot moord, bewezen.