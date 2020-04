'Nederlandse staat wil garant staan voor miljardenlening KLM'

Luchtvaartconcern Air France-KLM praat met banken over miljarden euro's aan noodleningen om daarmee de coronacrisis te doorstaan. Dat meldt het persbureau Reuters. De KLM zou 2 miljard euro aan steun willen ophalen en Air France 4 miljard euro, en de Nederlandse en Franse staat zouden garant willen staan voor de leningen.

Haagse bronnen willen het nieuws niet bevestigen of tegenspreken. Minister Hoekstra wil er weinig meer over kwijt dan dat hij intensieve gesprekken heeft met KLM, met Air France-KLM als geheel en met de Franse staat, maar over de precieze inhoud wil hij niets zeggen. Hij erkent dat hij nauw optrekt met de Fransen.

Vitaal voor Nederlandse economie

Hoekstra voegt eraan toe dat hij alles op alles wil zetten om KLM overeind te houden en "deze lastige fase door te helpen". Hij vindt KLM een vitaal bedrijf voor de Nederlandse economie.

Nederland en Frankrijk bezitten allebei 14 procent van de aandelen in de luchtvaartcombinatie.

Vandaag werd duidelijk dat het kabinet zich niet langer verzet tegen het schrappen van 2000 tijdelijke banen door KLM. Minister Koolmees erkende dat het bedrijf in een moeilijke situatie zit. Hij en Hoekstra hebben gisteren met KLM-topman Elbers gepraat.

De KLM doet een beroep op de noodregeling waarbij de overheid een groot deel van de loonkosten van bedrijven in de problemen betaalt. Volgens Koolmees houdt het bedrijf zich aan de regels. De luchtvaartmaatschappij zegt er alles aan te doen om het vaste personeel aan het werk te houden.