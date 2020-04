Kabinet begrijpt ontslaan flexibel KLM-personeel, 'bedrijf houdt zich aan de regels'

Het kabinet verzet zich niet langer tegen het ontslaan van tijdelijk KLM-personeel. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Hoekstra van Financiën hebben gisteravond een gesprek gehad met KLM-topman Elbers over het niet verlengen van flexcontracten bij het Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Het gaat om 1500 tot 2000 banen.

"Het is een moeilijke situatie", zei minister Koolmees vandaag bij de inloop van de ministerraad. "Maar ik begrijp het wel." Elbers zegt dat de maatregel nodig is om te voorkomen dat er ontslagen vallen onder het vaste personeel (in totaal ongeveer 28.000 mensen).

Voorkomen

Het kabinet trekt miljarden euro's uit om Nederlandse bedrijven door de coronacrisis te loodsen. Een van de voorwaarden van deze Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is dat mensen met een tijdelijk contract niet ontslagen worden. Zo moet worden voorkomen dat de werkloosheid heel fors oploopt.

Koolmees zei woensdag in het tv-programma Op1 dat hij de KLM-opstelling een "slecht signaal" vond en dat er met KLM gepraat zou worden. "Het pakket is erop gericht om ook flexwerkers aan het werk te houden en ik hoop en verwacht dat dit ook bij KLM gebeurt".

Zorgvuldig

KLM-baas Elbers heeft het kabinet ervan overtuigd dat het bedrijf zorgvuldig omgaat met het personeel, zo blijkt nu uit de woorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Ze houden zich netjes aan de regels", zegt Koolmees.

Het personeel dat ontslagen wordt staan namelijk niet bij KLM op de loonlijst, maar bijvoorbeeld bij een uitzendbureau. "Ze zijn ingehuurd via een andere werkgever." Het kabinet hanteert dus geen andere regels voor KLM. "Ik maak geen uitzondering."