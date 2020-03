Miljarden voor loondoorbetaling getroffen bedrijven: 'Reken op goede wil'

Bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen vanaf volgende week een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat het UWV ernaar streeft vanaf 6 april aanvragen te kunnen behandelen.

De regeling is voor bedrijven die door de coronacrisis zwaar in de problemen zijn gekomen. Het kabinet wil dat deze bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen om hen te behouden voor het bedrijf en om grote werkloosheid te voorkomen.

Tien tot twintig miljard euro

De regeling kan bij een duur van drie maanden tien tot twintig miljard euro gaan kosten. Koolmees: "Dit is een uitzonderlijke, forse maatregel. Maar die is in deze uitzonderlijke tijden hard nodig." Koolmees zegt dat de regeling relatief eenvoudig is gehouden zonder allerlei uitzonderingen, om de uitvoering snel te kunnen laten verlopen.

Er worden ook voorschotten verleend als een bedrijf een inschatting moet maken. Koolmees: "Ik doe een beroep op ieders morele verantwoordelijkheid om niet te frauderen. Het kabinet rekent op de goede wil van iedereen."

Voorwaarde is dat een bedrijf kan aantonen over drie maanden tijd een omzetverlies te hebben van minstens 20 procent. De tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom.

Reguliere salaris

Het bedrijf moet wel het reguliere salaris blijven doorbetalen. Er zit wel een maximum aan, meer dan 9538 euro per maand per werknemer wordt er niet betaald. De maatregel is nieuw en bestaat naast de deeltijd-ww, een regeling die al bestond voor in tijden van crisis.

"De regeling is bedoeld voor alle werknemers", zegt Koolmees."Ook flexkrachten." De minister verwacht dat het overgrote deel van de getroffen bedrijven met de regeling uit de voeten kan.

Het UWV verwacht vanaf maandag tienduizenden aanvragen, zegt bestuursvoorzitter Paling van het UWV. Vanaf de aanvraag kan het twee tot drie weken duren voordat de werkgever het geld krijgt. Ook Paling doet een beroep op de eerlijkheid van alle ondernemers die een aanvraag doen.

"Je moet als werkgever wel bijzonder slechte bedoelingen hebben, wil je hier misbruik van maken", zegt hij. "Ook ik doe een moreel beroep op Nederland om hier goed gebruik van te maken."