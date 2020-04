Noodwet om 'coronaspugers' te testen en een papieren kap te geven

Er is een noodwet in de maak om zogenoemde 'coronaspugers' beter aan te kunnen pakken. De politie kan daarmee ter plaatse wangslijm afnemen van een verdachte, waardoor snel kan worden vastgesteld of iemand covid-19 heeft.

"Dan kunnen we die mensen er meteen uitpikken, om de politie goed te kunnen beschermen", zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid na afloop van de ministerraad. "Ze nemen dat slijm af met zo'n wattenstaafje, dat zie je weleens bij CSI."

De afgelopen weken zijn er een aantal zaken geweest waarbij iemand een hulpverlener opzettelijk in het gezicht hoestte of spuugde en daarbij zei dat hij of zij besmet was met het coronavirus. "We willen niet dat onze hulpverleners met dit soort acties geconfronteerd worden." Op dit moment kan een verdachte niet worden gedwongen een test te ondergaan.

Papieren kap

Naast het afnemen van wangslijm krijgt de politie ook de beschikking over een papieren kap, die op het hoofd van een verdachte kan worden geplaatst. Die kap is bedoeld voor verdachten "die gewoon maar doorgaan", legt Grapperhaus uit.

Volgens de minister is het de bedoeling dat de noodwet binnen enkele weken wordt goedgekeurd door het parlement.