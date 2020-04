Natuurorganisaties: ga dit mooie lenteweekend niet de natuur in

Met mooi lenteweer in aantocht roepen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer op om natuurgebieden dit weekend te mijden.

Zo willen de organisaties voorkomen dat veel mensen op hetzelfde moment de natuur in trekken, waardoor zij geen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. "Geniet vooral van de zon, maar in je tuin of op het balkon", zeggen de organisaties.

Afgelopen weekend viel het mee met de drukte in de natuur. "Maar dat kwam mede door fris weer met een koude wind", zeggen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Het weekend daarvoor was het druk in natuurgebieden. "Belangrijk is dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en eraan bijdraagt herhaling van deze situatie te voorkomen."

Amsterdamse grachten afgesloten

Burgemeesters kunnen besluiten om bijvoorbeeld parkeerplaatsen af te sluiten om te voorkomen dat mensen een natuurgebied in gaan. Zo gaat Amsterdam zondag de toegang tot parken beperken.

De zijingangen worden gesloten en bezoekers worden 'gedoseerd' toegelaten. Ook grachten worden afgesloten. Er geldt een vaarverbod en in de omgeving blijven sluizen dicht voor de pleziervaart.

Zaterdag wordt het in het zuiden plaatselijk 15 graden en zondag kan het daar zelfs 20 graden worden. "Ook in de rest van het land loopt het kwik behoorlijk op", zegt NOS-weerman Marco Verhoef.