99 procent van de Nederlanders zegt 1,5 meter afstand te houden

Vrijwel alle Nederlanders houden zich naar eigen zeggen aan de gedragsregels die besmetting door het coronavirus moeten voorkomen. 99 procent zegt de gevraagde 1,5 meter afstand te bewaren tot anderen, 97 procent wast vaker zijn handen en 93 procent blijft zoveel mogelijk thuis. Ruim de helft spreekt anderen erop aan als die regels overtreden.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 2300 Nederlanders dat bureau I&O Research deed in samenwerking met de Universiteit Twente. Het onderzoek verschijnt aan de vooravond van een zonnig weekend waarover het kabinet zich zorgen maakt. "Het is van enorm belang dat we ons niet alleen doordeweeks, maar ook in de weekends aan de afspraken houden", zei premier Rutte gisteren.

De vraag of Nederlanders dat daadwerkelijk doen, hangt volgens de onderzoekers vooral af van hun overtuiging dat de maatregelen effectief zijn. Zij concluderen daaruit dat het belangrijk is om mensen daar veel voorlichting over te geven.

Zorgpersoneel steunt aanpak kabinet

De aanpak van het kabinet in de coronacrisis wordt breed gesteund door de bevolking. 88 procent van de mensen is er tevreden over. Onder zorgmedewerkers is dat percentage nog hoger (94 procent). 78 procent van het zorgpersoneel vindt dat de huidige aanpak ook ver genoeg gaat.

Driekwart van de zorgmedewerkers en andere Nederlanders met een 'cruciaal beroep', zoals leraren, voelt zich voldoende of ruim voldoende gewaardeerd. Zij krijgen complimenten van patiënten, vrienden, kennissen en klanten en zien dat ook gebeuren in de media. De steun van politiek en het koningshuis wordt eveneens gewaardeerd.

Maar er is ook kritiek: waarom is er een dergelijke crisis voor nodig om erkenning en waardering te krijgen? "Opeens is er aandacht voor werk dat anders door veel mensen als vanzelfsprekend wordt gezien", zegt een van de ondervraagden.

Vooral jongeren eenzamer

Het onderzoek laat verder zien dat bijna de helft van de jongeren van 18 tot 24 zich eenzamer voelt door de crisis, terwijl dat bij 65-plussers 'slechts' 22 procent is. Een mogelijke verklaring is dat jongeren sociaal het meest actief zijn en het daardoor het meeste merken als allerlei activiteiten stil komen te liggen. Ouderen ondernemen sowieso al minder activiteiten en voor hen verandert er relatief weinig.

De meeste mensen (81 procent) achten het niet waarschijnlijk dat zij zelf corona krijgen. Wanneer men toch besmet raakt, denkt 38 procent dat dit serieuze gevolgen voor hen zal hebben. Vrouwen en kwetsbare mensen zijn het meest bezorgd.

De meeste Nederlanders ervaren meer saamhorigheid door de crisis. In Noord-Brabant, dat de meeste besmettingen heeft van alle provincies, is dat bijna twee derde.