Nederlanders veertien dagen in thuisquarantaine na terugkeer uit VS

Het kabinet vraagt Nederlanders die met het vliegtuig uit de Verenigde Staten komen veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Vooral New York geldt als een brandhaard van coronabesmettingen.

Dezelfde oproep doet het kabinet aan mensen die met een repatriëringsvlucht naar Nederland komen uit landen waarvan verder geen vluchten op Schiphol mogen landen. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor Oostenrijk, Italië en Spanje.

Premier Rutte zei na afloop van corona-overleg tussen de meest betrokken ministers dat hij het liefst wil afspreken dat de Verenigde Staten zelf voor uitgaande vluchten "prechecks" gaan doen. Maar dat is nog niet rond en is volgens de premier ook technisch ingewikkeld.

Blijf thuis

Rutte riep de bevolking nog eens op het komend weekeinde ondanks het mooie weer zo min mogelijk naar buiten te gaan. "Blijf zoveel mogelijk thuis, als je gaat winkelen, doe dat alleen en houd je aan de anderhalve meter."

Rutte wil niet dat het weekend leidt tot een nieuwe piek in de coronabesmettingen. "Het is van enorm belang dat we ons niet alleen door de week, maar ook in de weekends aan de afspraken houden."

De premier deed verder een klemmend beroep op de Belgen en Duitsers om in het Paasweekeinde Nederland niet te bezoeken. Hij benadrukte dat veel vakantieparken in Nederland zijn gesloten en dat de voorzieningen minimaal zijn. Het blijft voorlopig bij een vrijwillige oproep, maar als de komende tijd het aantal boekingen oploopt, komen er mogelijk nog nadere maatregelen.