Nog meer belastinguitstel voor ondernemers

Ondernemers kunnen vanaf vandaag ook uitstel aanvragen voor de accijns, de milieubelasting, de kansspelbelasting, de assurantiebelasting en de verhuurdersheffing. Het uitstel geldt tot in ieder geval 19 juni, maakte staatssecretaris van Financiën Vijlbrief bekend.

Het kabinet wil op deze manier bedrijven die nu wel kosten maken maar nauwelijks of geen inkomsten hebben, wat meer lucht geven. Het moet voorkomen dat gezonde bedrijven door de coronacrisis failliet gaan.

"Zo helpen we de ondernemer door de moeilijke weken of maanden heen," zegt Vijlbrief. "Het geld dat normaal de schatkist in zou gaan, blijft nu dus wat langer bij de onderneming."

Uitstel is afstel

Eerder konden bedrijven ook al uitstel aanvragen voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonbelasting. In totaal loopt de overheid deze maanden grofweg 35 tot 45 miljard euro aan belastinginkomsten mis.

Het is de bedoeling dat ondernemers deze belastingen later alsnog betalen. Of dat ook echt gaat gebeuren is afhankelijk van het economisch herstel. De kans bestaat dat bedrijven die nu gebruik maken van deze regelingen voor die tijd omvallen.

Zonder crisis is de stelregel dat pakweg 20 procent van de uitgestelde belastinginkomsten nooit meer binnenkomt, omdat bedrijven in de problemen raken.

Alleen als nodig

"Er zullen onvermijdelijk wel wat verliezen bij optreden", erkent Vijlbrief. "We gaan ervan uit dat het grootste deel later terugkomt. Maar ja, het gaat om hele grote bedragen."

Vijlbrief doet dan ook een beroep op ondernemers om deze regeling alleen te gebruiken als het echt nodig is.

Groot gat in de begroting

Op Prinsjesdag ging het kabinet er nog van uit dat het dit jaar ruim 300 miljard euro zou uitgeven en dat er ruim 300 miljard euro aan belastingen, heffingen en accijnzen zouden binnenkomen.

Inmiddels is duidelijk dat de uitgaven door steunmaatregelen zeker 10 tot 20 miljard hoger uit zullen vallen. Tegelijk komt er voorlopig dus 40 tot 50 miljard euro minder binnen. Dat levert samen een gat in de begroting van 50 tot 70 miljard euro op. De Nederlandse staat leent dit geld nu extra bij op de financiële markten.