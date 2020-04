'2400 IC-bedden het absolute maximum, meer is spelen met vuur'

In de Nederlandse ziekenhuizen is 2400 IC-bedden het absolute maximum. Er zijn simpelweg niet genoeg verpleegkundigen om meer bedden aan te kunnen. Dat zegt Gerton Heyne, de voorzitter van beroepsvereniging V&VN van de verpleegkundigen in De Telegraaf.

"Elke wens boven de 2400 is spelen met vuur, een illusie", zegt Heyne tegen de krant. Hij wijst erop dat het vak van IC-verpleegkundige niet alleen bepaalde vaardigheden vergt, maar mentaal ook zeer belastend is. "Je kunt niet zomaar even een blik IC-verpleegkundigen opentrekken."

De V&VN staat kritisch tegenover de roep uit de politiek om nog meer bedden, zoals die onder meer werd verwoord door PVV en PvdA. "Het lijkt wel een veiling. Koehandel. Het is niet reëel."

Minister De Jonge van Volksgezondheid wilde zich gisteren in een Kamerdebat ook niet vastleggen op een aantal IC-bedden: