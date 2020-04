Winkelketens in clinch met verhuurders van de winkelpanden

De lege winkelstraten raken niet alleen kleine ondernemers in hun portemonnee, maar ook grote ketens en de verhuurders van hun panden. Op 1 april zou de huur voor deze maand overgemaakt moeten zijn, maar veel grote ketens hebben dat niet gedaan.

Vandaag bleek dat de Hema maar 50 procent van de huur van april en mei wil betalen. Het bedrijf heeft dat in een brief medegedeeld aan zijn verhuurders.

Dat soort brieven waarin grote ketens eenzijdig aan de verhuurder vertellen hoe zij de huur de komende tijd gaan regelen wordt vaker gestuurd.

Halve kracht

"In alle landen buiten Nederland zijn de filialen dicht, in Nederland zijn de winkels nog open, maar we draaien op halve kracht. We hebben minder klanten en we zien dus veel minder inkomsten en moeten goed naar onze uitgaven kijken", zegt Hema-topman Tjeerd Jegen.

Parfumerie Ici Paris XL heeft eind vorige week zijn verhuurders per post laten weten de huur voor onbepaalde tijd niet te betalen. "De reacties zijn wisselend", zegt een woordvoerder van Ici Parix XL. "Sommigen begrijpen de situatie, maar er zijn ook verhuurders die dit niet leuk vinden". Het is nog te vroeg om te zeggen of de verhuurders akkoord gaan, zegt ze.

Lingerieketen Hunkemöller betaalt nog wel de volledige huur, maar wel 30 dagen later dan normaal, meldde het bedrijf een paar weken terug in een brief aan de verhuurders. "Ook wij moeten in deze tijden op de financiën letten". Die brief is volgens de woordvoerder niet bij alle verhuurders goed gevallen. Of ze akkoord zijn gegaan kan de woordvoerder niet zeggen.

Het Financieele Dagblad schreef vorige week dat ook C&A, H&M, WE Fashion en het moederbedrijf van Zara via brieven eenzijdige mededelingen over de huurbetaling hebben gedaan.

Voortbestaan

Kruidvat en Trekpleister, die onder hetzelfde moederbedrijf als Ici Paris XL vallen, blijven de huur wel doorbetalen. Die winkels zijn nog open. Ook Action, dat in handen is van de Britse investeringsmaatschappij 3i, betaalt de huur door zolang zijn winkels open zijn. De keten heeft wel de betalingstermijn voor leveranciers tijdelijk verlengd .

De reden die de Hema aanvoert in de brief aan de verhuurders is dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar is. Die woorden zijn volgens vastgoedadvocaat Wendela Raas wel uniek. "Dat zijn wel zware woorden, die hoor ik niet zo vaak", vertelt ze in Nieuws en Co.

"De sector heeft het erg moeilijk en dat men huurkortingen wil is van alledag, maar schermen met het voortbestaan gaat wel ver."

Het heeft ook een risico, zegt Raas. "Als je zoiets publiekelijk zegt, dan zeg je daarmee ook iets richting je personeel, financierders en leveranciers. En daarmee neem je ook het risico dat die zich zorgen maken en gaan overwegen of ze nog wel zaken met je willen doen."

Zware woorden

Hema-topman Jegen geeft toe dat het zware woorden zijn. "Misschien was de woordkeus niet supergelukkig, maar wat andere collega's gedaan hebben, namelijk geen huur betalen, hebben wij niet gedaan. We hebben onze verhuurder aangeboden om een deel van de huur te betalen om er samen doorheen te komen."

Ici Paris XL zegt om een andere reden van huurbetaling af te zien. "We doen dit niet omdat we financieel in gevaar zouden zijn." Voor de parfumerie speelt dat de panden niet meer kunnen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, omdat de winkels uit veiligheidsoverwegingen zijn gesloten, zegt de woordvoerder.

Dat argument ziet Raas vaker voorbij komen. "Het regent op dit moment brieven", zegt Raas.

Niks aan

De beursgenoteerde winkelvastgoedonderneming Vastned, verhuurder van winkelpanden aan onder meer Zara, Hunkemöller en Jumbo, kent de reactie van winkelketens. "Aan al onze huurders is een brief gestuurd en we zijn dus in gesprek", zegt een woordvoerder.

"We bekijken per geval wat kan en nodig is en het verschilt ook per huurder, of deze groot of klein is, gedwongen of vrijwillig dicht gaat. We willen er samen uitkomen, want we hebben er natuurlijk niks aan als een huurder failliet gaat."