Artsen: wees heel terughoudend met opname zeer kwetsbare ouderen met corona

Ook bij ouderen met alleen een matige kwetsbaarheid - bijvoorbeeld als ze alleen maar vaak moe of traag zijn - moeten huisartsen of specialisten ouderengeneeskunde het gesprek voeren of opname wel zin heeft.

Jako Burgers van Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) noemt de leidraad dan ook vooral een manier om het gesprek met patiënten aan te gaan. "Je moet ze vertellen dat een opname medisch zinloos is. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk, dat moet uit het gesprek met de patiënt komen. Bij veel ouderen is dat gesprek al geweest, maar met de coronacrisis is dat nu in een stroomversnelling gekomen", aldus Burgers.

Gevolgen voor IC's

Volgens Arends is de leidraad niet bedoeld om de druk op de IC-afdelingen te verlichten. Wel erkent hij dat het een bijkomende effect van het advies is dat er nu minder ouderen naar de IC's zullen gaan. Nu is het nog zo dat de meeste patiënten op de IC met een covid-besmetting tussen de 70 en 80 jaar oud zijn. Dat aandeel zal afnemen, omdat voor een deel van deze groep, de allerkwetsbaarsten, de IC niet de beste behandelplek is.

Hij benadrukt dat het advies alleen gaat over mensen met een coronabesmetting. "Ouderen met andere aandoeningen, waarbij er wel kans op herstel is, moeten natuurlijk gewoon worden opgenomen als dat nodig is."

Fase 3

Het advies om zeer kwetsbare ouderen met een coronabesmetting niet meer op te nemen in het ziekenhuis lijkt op de maatregelen die volgen als er te weinig IC-bedden beschikbaar zijn in Nederland, maar gaat minder ver. In de zogenoemde fase 3 die dan van kracht wordt, worden mensen met een korte levensverwachting of weinig kans op overleving niet meer opgenomen. Andere mensen krijgen dan voorrang.