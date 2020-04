Gommers: IC-zorg heeft aan kwaliteit ingeboet

Het personeel op de intensivecareafdelingen staat onder enorme druk door de coronacrisis. Die boodschap had Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care voor de Tweede Kamer. De Kamer werd vanochtend bijgepraat over de crisis door deskundigen. "We zijn bezig met het leveren van krankzinnige zorg."

"We hebben iets aan kwaliteit ingeboet bij de zorg op de IC's. Het is nog steeds kwalitatief aanvaardbare zorg, maar wel anders dan een maand geleden", zei Gommers. Normaal gesproken zorgt een verpleegkundige op de IC voor maximaal twee patiënten, nu is dat soms vier.

Gommers: "Dat geeft echt spanning. Verpleegkundigen voelen de druk, de stress dat ze niet meer helemaal in control zijn. Dat ze fouten gaan maken, essentiële fouten waardoor iemand kan komen te overlijden."

Gommers over de spanning op de IC's: