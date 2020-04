Van Dissel: volhouden beperkende maatregelen is cruciaal

Zowel de groei van het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames lijken enigszins af te vlakken. "Maar dat is allemaal nog erg onzeker", sprak Van Dissel. De zogenoemde piek kan volgens hem nog steeds komen. De grote belasting van de IC-afdelingen zal nog wel even aanhouden, ook omdat patiënten daar gemiddeld drie weken verblijven.

Bij de berekeningen gaat het RIVM uit van modellen. Die worden volgens Van Dissel steeds realistischer, zo is de verwachting. "Maar het zijn schattingen die ons helpen om de juiste maatregelen te nemen."

In het begin van de uitbraak was er nog veel onduidelijk en waren de modellen gebaseerd op gegevens van de wereldgezondheidorganisatie WHO. Daarin werd nog uitgegaan van een gemiddelde ligtijd op de intensive care van 10 dagen. Vanaf 19 maart worden er ook Nederlandse gegevens meegenomen in de modellen en wordt ervan uitgegaan dat mensen gemiddeld 23 dagen op de IC liggen.

Lege trams

Verschillende Kamerleden wilden weten of het verstandig zou zijn om nog strengere beperkingen op te leggen aan de bevolking, om zo de piek op de IC's op te vangen. Volgens Van Dissel voegen nieuwe maatregelen weinig toe. "Als ik hier door Den Haag loop zie ik al bijna lege trams rijden. Als je het openbaar vervoer helemaal stil zou leggen, heeft dat weinig extra effect."

Een belangrijk getal is volgens Van Dissel het zogeheten reproductiecijfer (R0), dat aangeeft hoeveel mensen er besmet worden door iemand die het virus heeft. Op 16 maart is dat cijfer onder de 1 gezakt. Van Dissel: "Maar dat is nog geen reden om de maatregelen te versoepelen. Want dat betekent nog steeds dat het aantal patiënten groeit."