Roken opnieuw duurder, rookverbod horeca nog onzichtbaar door sluiting

Rokers moeten opnieuw meer geld opzijleggen voor hun sigaretten of shag. Per vandaag gaat de accijns omhoog met een euro per pakje. Die was op 1 januari al 14 cent gestegen, op 1 januari 2021 komt er nog eens 12 cent bij. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat de prijs van een pakje sigaretten in 2023 oploopt tot 10 euro.

Verder wordt het roken in openbare ruimten nog meer teruggedrongen: op Schiphol kan je vanaf vandaag nergens meer een peuk opsteken. Datzelfde geldt voor de horeca, al hoeft met het oog op de coronacrisis niet te worden gecontroleerd of dat wordt nageleefd: alle cafés en restaurants zijn immers gesloten.

Ook op stations krijgt de roker het steeds moeilijker: vanaf nu wordt in de winkels die door NS worden beheerd - de Kiosk en de Stationshuiskamer - geen tabak meer verkocht.

NS sluit geen contracten meer met huurders die nog rookwaren willen verkopen; voor bestaande huurders van winkels op stations, zoals Albert Heijn, AKO en Bruna wordt geleidelijk een verkoopverbod ingevoerd. Vanaf oktober mag op de Nederlandse stations nergens meer worden gerookt, is de bedoeling. Dan verdwijnen dus ook de rookplekken die er nog zijn op sommige perrons.

Donkergroen-bruine verpakking

Later dit jaar, op 1 juli moeten alle sigarettenpakjes dezelfde donkergroen-bruine kleur krijgen en staan er geen merknamen meer op. Sigaren en e-sigaretten krijgen zo'n standaardverpakking in 2022.

Vanaf het nieuwe schooljaar, dus vanaf augustus, is het niet meer toegestaan om te roken op schoolpleinen. Ook kinderopvanglocaties en kinderboerderijen moeten dit jaar rookvrij zijn. In de loop van 2021 verdwijnen de rookruimtes in overheidsgebouwen en in de zorg, het onderwijs, de cultuur en sport. In het jaar daarna moet dat in het bedrijfsleven gebeuren.